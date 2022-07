Een 34-jarige man is zaterdag even na 13.00 uur overleden bij een verkeersongeluk op de kruising Hoofdweg met de Burgemeester Schalijlaan in Capelle aan den IJssel. Een andere bestuurder - een achttienjarige Vlaardinger - raakte gewond en is aangehouden.

Het slachtoffer - een Capellenaar - is nog een tijdje gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Hij overleed ter plekke. De Vlaardinger is naar het ziekenhuis gebracht en wordt op een later moment gehoord. Vijf andere auto's waren ook betrokken bij het ongeval. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Vanwege de ernst van de situatie is er ook een traumahelikopter ter plekke gekomen.

Hoe de botsing heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. De politie heeft de weg afgesloten en doet onderzoek naar de toedracht van het incident. Duidelijk is in ieder geval dat het een harde klap was: over het hele kruispunt liggen brokstukken van de auto's verspreid.

Op sociale media reageren Capellenaren met verbijstering op het ongeluk. Veel omwonenden klagen dat de straat een racebaan is en dat drempels noodzakelijk zijn.

Onderzoek

Ook Tatjana Sormaz, fractievoorzitter BVNL, is geschrokken van het ongeluk. "Een dodelijk ongeluk op klaarlichte dag is afschuwelijk. Mijn gedachten zijn bij de nabestaanden van het slachtoffer. Ook voor de mensen uit de buurt is dit echt vreselijk." Ze kent de weg niet als gevaarlijk. "Maar wanneer omwonden dat anders ervaren, dan moeten we daar iets mee. Maar ik wil eerst het onderzoek van de politie afwachten. Er moet duidelijk zijn wat er precies is gebeurd. Is er te hard gereden, is er door rood gereden? Of zijn er andere oorzaken? Dat moeten we eerst helder hebben voordat we de verkeerssituatie kunnen aanpassen."