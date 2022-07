Het Razzia Monument dat aan de Parkkade in Rotterdam komt te staan, heeft vertraging opgelopen. Het was de bedoeling om de beeldengroep op 10 november te onthullen, tijdens de herdenking van de razzia in Rotterdam van 1944, maar dat wordt een jaar opgeschoven.

Volgens René Versluis, een van de initiatiefnemers en zoon van een dwangarbeider, komt dat doordat er lang moest worden gewacht op de toekenning van de omgevingsvergunning en monumentenstatus. Die is onlangs pas rondgekomen en volgens Versluis heeft kunstenaar Anne Wenzel daarop gewacht. Het groene licht van de gemeente Rotterdam betekent dat het ontwerp nu in keramiek kan worden uitgevoerd. Het monument komt op een vaste plaats en de gemeente draagt dan zorg voor het onderhoud. 52.000 jongens en mannen Met de beeldengroep, twee meer dan manshoge figuren van keramiek, wordt een gedenkteken opgericht voor de 52.000 jongens en mannen uit Rotterdam en Schiedam die op 10 en 11 november 1944 door de Duitse bezetter werden opgepakt en weggevoerd om dwangarbeid te verrichten. Het monument komt te staan aan de Maas, in het plantsoen bij het Van Ommerenhaventje. De plek die is uitverkoren is aan het begin van de Parkkade, omdat dit zo'n beetje het middelpunt was van de locaties waar de jongens en mannen van tussen de 17 en 40 jaar werden samengebracht. Velen doken onder, maar werden niet zelden verraden door jaloerse buren. "Het monument is overigens niet alleen bedoeld voor de razziaveteranen, maar zeker óók voor de moedige vrouwen en kinderen, die alleen achterbleven en het maar moesten zien te rooien," aldus Versluis in een eerder interview met het AD. Bij de herdenking van de razzia, komende november, zal een fotopresentatie van de beelden tonen hoe het monument eruit komt te zien. Deze herdenking vindt volgens Versluis voor de laatste maal plaats in het Feyenoordstadion. Volgend jaar zal de Parkkade het decor zijn.