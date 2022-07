Bewoners van de wijk Kralingseveer klagen steen en been over de grote hoeveelheid sluipverkeer dat gebruikmaakt van de IJsselmondselaan. Naast de toenemende drukte op de doorgaande route door deze 'Rotterdamse enclave' bij Capelle aan den IJssel wordt er ook regelmatig veel te hard gereden. De nieuwbakken wijkraad kaart het probleem binnenkort aan bij de stad.

Meerdere bewoners hebben al aan de bel getrokken over de verkeersonveilige situaties, die hier regelmatig ontstaan. "Ik heb de afgelopen tijd al acht keer een zijspiegel van mijn auto moeten vervangen, omdat er iemand tegenaan was gereden", vertelt een van hen. "Dan is het Rivium weer afgesloten, en pakken ze de smalle IJsselmondselaan. Die drukte en de hoge snelheid zijn ook gevaarlijk voor de fietsers, verderop op het fietspad langs de dijk. Ze kunnen daar net zo goed permanent een ambulance neerzetten."

De wijkraad in Kralingseveer verzamelt de klachten in dit stukje Rotterdam, dat ligt ingeklemd tussen het Capelse bedrijventerrein Rivium en 's-Gravenland. Voorzitter Ilse van der Meer noemt de situatie soms 'levensgevaarlijk'. "Dit is onhoudbaar", legt ze uit. "Het is een combinatie van sluipverkeer van en naar de Abram van Rijckevorselweg én automobilisten die te hard rijden. En eerlijk is eerlijk, daar zitten ook bewoners van Kralingseveer zelf tussen."

De toekomst biedt wat dit betreft weinig hoop. Immers, Capelle heeft grootse plannen met Rivium, dat deels moet worden omgetoverd tot woonwijk met duizenden bewoners. Ook dát kan de druk op Kralingseveer nog verder vergroten. Na de zomer wil de wijkraad het probleem bespreken met de mobiliteitscoördinator van Rotterdam. "Wij gaan voor een goede samenwerking en zijn brutaal genoeg om ons zegje te kunnen doen."

Zaterdag is er over de verkeersproblemen van 9.30 tot 11.00 uur een inloopbijeenkomst in De Rendierhof