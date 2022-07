Wat begon als een avondje drinken, eindigde in een bloedbad. Abdi T. (34) hakte volgens de rechter ‘als een dolle’ op zijn collega in en moet daarvoor vijf jaar de cel in.

Het begint op 6 maart 2021 allemaal in de woning van de Rotterdammer. Die doet zich daar samen met een collega tegoed aan drank. Beide dertigers worden dronken.

Vaststaat ook dat de twee op enig moment ruzie krijgen. Een fikse ruzie, aangezien de politie later bloed van beide mannen in het huis aantreft. Het latere slachtoffer verlaat uiteindelijk de woning, waarna hij tien minuten later terugkeert en nog kort met T. praat.

Dan gaat het mis. T. pakt een fors mes - het heeft een snijvlak van 20 centimeter - en begint talloze keren te steken. De Rotterdammer stopt pas wanneer een omstander hem met een slaghout wegslaat.

De rechter spreekt in het vonnis van een 'explosie aan geweld'. "Waarbij de verdachte ogenschijnlijk uit het niets met een mes op het slachtoffer inhakt en als een dolle tekeergaat."

Liz Huigsloot, T.'s advocaat, beriep zich vorige week op noodweerexces, maar daar gaat de rechter niet in mee. Die merkt op dat het latere slachtoffer wegliep, terugkwam en daarna als eerste werd aangevallen. T. krijgt vijf jaar cel.

De Rotterdammer, die bij bekenden als een 'rustige en vriendelijke man' te boek staat, heeft geen stoornissen onder de leden. "De explosie aan geweld lijkt dan ook een eenmalig opzichzelfstaand incident te zijn geweest", stelt de rechter. "De verdachte heeft verklaard dat hij spijt heeft, dat hij dronken was en dat hij van zijn eigen buitengewoon agressief handelen is geschrokken."

Het slachtoffer worstelt nog altijd met helse pijnen. "Soms zijn de steken in mijn hoofd zo heftig dat ik het moet vastpakken tot de ergste pijn weer over is. Vroeger was ik een harde werker, nu kan ik niets meer. Ik verdraag het zelfs niet om met mijn kinderen te praten", zei hij eerder.