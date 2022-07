De politie heeft afgelopen week een negentienjarige Rotterdammer aangehouden die met een gespannen kruisboog in zijn tas door het stadscentrum liep. Ook had hij tien pijlen en een groot mes bij zich.

Agenten kregen een melding over een man verward om zich heen keek en om zijn schouder een wapen had hangen. Bij De Doelen troffen agenten de man aan, en zagen de kolf van een onbekend wapen uit zijn tas steken. Hij is met getrokken vuurwapens aangehouden.

Na zijn aanhouding troffen de agenten ook tien pijlen, een groot mes en een masker aan in zijn rugzak. In zijn schoen zat nog een klein mes verstopt. Binnenkort moet de man zich verantwoorden bij de rechter.