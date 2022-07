Er heeft vannacht een forse brand gewoed in de buurt van Rotterdam The Hague Airport. Daar vloog een grote stapel hooi in de brand langs een fietspad achter de luchthaven bij de Verlegde Oude Bovendijk.

De brand werd rond 0.45 uur opgemerkt en was pas ruim 2 uur later onder controle. Omdat het om een flinke stapel hooi ging, schaalde de brandweer snel op om de brand te blussen. De extra brandweerlieden hielpen bij het uit elkaar trekken van het hooi. Tijdens de brand en het blussen ervan kwam de nodige rook vrij. Die rook trok in de richting van het vliegveld, maar heeft daar verder geen overlast veroorzaakt. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Volgens de brandweer kan het brandstichting zijn geweest, maar kan het ook veroorzaakt zijn door broei.