"Inbreken en jatten is al triest, maar in een speeltuin?" Ongeloof bij Levenslust in Overschie, waar vandalen deze week toesloegen. Ze braken kastjes open in de kantine en namen allerlei spullen mee. Van cola en snoep tot geluidsapparatuur en een beamer. "We doen het al met zo weinig vrijwilligers en dan krijg je dit", zegt Rob van der Klooster.

Zijn collega kwam er maandag achter dat iets niet in de haak was. "Hij wilde de boel opstarten en zag de puinhoop. Ze hebben echt alles uit de kast getrokken, zelfs de elektriciteitskast. Maar we hebben hier geen computers, geen tv's en geen geld. We hebben wat spullen, waar we hard voor werken met z'n allen. Hier word je moedeloos van." Volgens Van der Klooster waren de dieven erg kieskeurig. "De radio van de ouderen die hier elke week komen, namen ze bijvoorbeeld niet mee. Die lag ergens in de hoek. En de Fanta Cassis vonden ze blijkbaar lekkerder dan de normale Fanta, want die hebben ze laten staan." Aangifte Wie de dieven zijn geweest? Hij heeft geen idee. "Maar er worden de laatste tijd wel veel scooters gestolen in de buurt. Ik denk dat de dievengilde het nu gemunt heeft op Overschie." Hij heeft inmiddels aangifte gedaan van de diefstal bij de politie. Van der Klooster baalt vooral omdat dit weer extra kosten betekenen voor de speeltuinvereniging, die het al niet breed heeft. "We zijn niet zielig, maar we moeten heel zuinig zijn op de centen. Nu moet je weer nieuwe spullen kopen. We moeten daardoor nog maar zien of de plannen voor een luchtkussendag voor de wijk door kunnen gaan." Veel hulp Gelukkig zijn al heel wat mensen te hulp geschoten, zegt hij. "Er zijn lieve mensen geweest die hun geluidsapparatuur hebben uitgeleend. Ook mogen we van iemand de beamer lenen. Er komen zelfs mensen limonade en snoepjes brengen. Hartverwarmend." De hulp komt als geroepen, want deze zaterdag gaat de speeltuinvereniging met een groep kinderen uit de buurt op kamp. "Dat kan gelukkig gewoon doorgaan. Met de hulp hoeven de kinderen zelfs niks van de diefstal te merken."