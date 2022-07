Chiel Grishaver, de vader van de vermoorde peuter Anoeska, is er ziek van. Het monument van zijn dochter, die in in 1986 werd vermoord toen ze 3 jaar oud was, in Het Park in Rotterdam is opnieuw vernield. Dat gebeurde ook al eens in 2018. Hij heeft geen idee wie het op de gedenkplek heeft gemunt. "Maar dit is geen incident. Dit is een gerichte actie.''

Dikke kraslagen lopen over de glazen plaat, waarop Anoeska en haar poes afgebeeld staan. "Het loopt zelfs helemaal door over de tekst'', zegt Grishaver. Een of meerdere vandalen hebben de nodige kracht gezet om de behuizing van plexiglas onherstelbaar te vernielen. Dat extra stevige materiaal was in 2018 juist toegevoegd aan het monument, toen het ook al eens werd vernield. De nieuwe vernieling gaat door merg en been. "Ik voel veel verdriet en boosheid. Het maakt dat ik geen rust kan vinden met wat mijn dochtertje is overkomen'', zegt hij. Hij heeft aangifte gedaan bij de politie en is een inzamelingsactie gestart om een nieuw monument te laten maken. "Dit vanwege het ontzettende leed wat mij en andere nabestaanden en belangstellenden telkens wordt aangedaan.'' Tegen muur gegooid In 1986 werd de toen driejarige Anoeska net zo lang geslagen, geschopt, gebeten en tegen de muur gegooid tot ze overleed. Dat deed Fred P., de nieuwe partner van haar moeder Monica le P. Het koppel begroef het lichaampje in Het Park bij de Euromast. Het kostte Grishaver na de moord maar liefst 21 jaar om een gedenkmonument te plaatsen op de plek waar zijn dochtertje werd gedumpt in Het Park. Het monument ligt daar tussen de struiken. "Misschien dat we die plek moeten veranderen om nieuwe vernielingen te voorkomen'', zegt Grishaver. "Nu ligt het vrij afgelegen. Men heeft vrij spel om te doen wat men wil.'' Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam