Deze keer geen spaaractie voor een messenset of handdoeken: klanten van supermarktketen Hoogvliet kunnen de aankomende jaren Feyenoord-kaarten winnen en sparen voor Feyenoord-spulletjes.

Dat is het gevolg van een samenwerking tussen de supermarktketen en de stadionclub voor de komende twee jaar. Klanten van de supermarkt kunnen sparen voor Feyenoord-spulletjes en ze kunnen ook eens in de zoveel tijd kaarten winnen voor wedstrijden van de Rotterdamse voetbalclub. Ook medewerkers van Hoogvliet profiteren van de samenwerking: zij maken kans op kaarten voor de thuiswedstrijden van Feyenoord. Het gaat om wedstrijden van zowel het heren- als het damesteam.

Volgens Sebastiaan van Duijn, marketingdirecteur van Hoogvliet, is Feyenoord de perfecte partner: "Hoogvliet is een echte familiesupermarkt en daarom past de grootste volksclub van Nederland bij ons. In de regio waar onze supermarkten staan, wonen tenslotte heel veel Feyenoord-supporters.''

Hoogvliet telt 71 vestigingen, waarvan een flink aantal in Zuid-Holland. Het centrale distributiecentrum is gevestigd in Bleiswijk.