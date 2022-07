Een man in Hoogvliet-Rotterdam heeft woensdagavond drie mensen met een mes bedreigd. Een van hen is geraakt in het gezicht en raakte lichtgewond. De politie heeft de messenzwaaier kort na het incident aangehouden.

Waarom de man zijn mes tevoorschijn haalde op de Max Havelaarweg kon de politie nog niet zeggen. Een omstander zegt dat het komt omdat zijn hond losliep. "Dit hebben we ook vernomen, maar we willen eerst de drie getuigen en de verdachte horen voordat we dit kunnen bevestigen", aldus een politiewoordvoerder. Het slachtoffer is behandeld door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.