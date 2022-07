Drie maanden lang wordt er gewerkt aan de drukke kruising in het Rotterdamse centrum, vlak bij de Erasmusbrug. Het werk aan het kruispunt waar het Vasteland overgaat in de Westzeedijk betekent dat de trams niet rijden en autoverkeer het beste kan omrijden. Het werk begint op 16 juli en duurt tot en met 16 oktober.

De RET vervangt de sporen op de kruising, waardoor de route van tramlijn 7, 8 en 18 wordt ingekort. Na jaren intensief gebruik zijn de sporen aan vervanging toe, zodat de tram ook in de toekomst een 'veilige, snelle en comfortabele verbinding blijft', aldus het openbaar vervoerbedrijf.

De gemeente vervangt tijdens het werk het asfalt aan de kant van de Kunsthal en het Erasmus MC op de Westzeedijk. Vanaf de kruising Vasteland tot aan het Droogleever Fortuynplein.

Maar daar blijft het niet bij. De gemeente zorgt ook voor dat fietsers en voetgangers in de toekomst het kruispunt veiliger en sneller kunnen oversteken, zo is de belofte. Ook worden alle verkeerslichten én het systeem erachter vernieuwd. Op verschillende momenten hebben de werkzaamheden verschillende gevolgen.

Reizigers en al het andere verkeer moeten drie maanden lang rekening houden met omleidingen, waarbij deze zomer het verkeer niet door kan rijden van de Erasmusbrug richting west. Uitzondering hierop zijn de weekeinden van Rotterdam Unlimited en de Wereldhavendagen, wanneer het kruispunt wel in alle richtingen open is voor het verkeer.

Afhankelijk van de werkzaamheden veranderen de problemen voor het verkeer. Het doel is hinder zoveel mogelijk te beperken 'maar het is niet te voorkomen', aldus de RET in een bericht. Omwonenden moeten rekening houden met geluidshinder door het vervangen van de sporen en het aan- en afvoeren van materialen.