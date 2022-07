Nabij station Rotterdam Centraal heeft in de nacht van dinsdag op woensdag even na 3.00 uur een steekincident plaatsgevonden. Daarbij is 24-jarige Drontenaar gewond geraakt. Het slachtoffer is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

Het is nog onbekend waar de steekpartij exact heeft plaatsgevonden. Ook over de aanleiding is niks bekend. De politie heeft ter plaatse verklaringen opgenomen.