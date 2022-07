Aan de Lorentzlaan in Schiedam is woensdagochtend een uitslaande brand uitgebroken. Daarbij zijn meerdere gewonden gevallen.

Uit het pand kwam zwarte rook. Omdat niet duidelijk was of er nog personen binnen waren, werd er door de hulpdiensten direct opgeschaald. Twee personen hebben rook ingeademd en worden in de ambulance nagekeken.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is er extra brandweerpersoneel ter plaatse vanwege het warme weer. Op die manier kunnen collega's worden afgelost en kan hittestuwing worden voorkomen.