Het schietincident vond rond 21.30 uur plaats op het parkeerdek bij metrostation Coolhaven. De schutter schoot meerdere keren. Daarna vluchtte hij in een donkerkleurige auto. De politie startte toen direct een grootschalig onderzoek.

De politie kreeg dinsdag een melding van een oplettende burger over een geparkeerde auto met kogelinslagen in Rotterdam-Ommoord. Later bleek dit om de gezochte donkere auto te gaan. Het voertuig is in beslag genomen en wordt nader onderzocht.

Uit de verkregen beelden en het verdere onderzoek is gebleken dat er nog zeker een andere man aanwezig was bij het schietincident. Het onderzoek van de politie richt zich nu vooral op deze persoon.