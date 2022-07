Nabij het metrostation Slinge in Rotterdam heeft maandagavond even na 19.00 uur een steekpartij plaatsgevonden. Een negentienjarige Dordtenaar is daarbij gewond geraakt na een steek in de zij.

Een groep jongens had zich verzameld bij het metrostation, waarbij volgens de politie een grimmige sfeer ontstond. Bij een ruzie kreeg het slachtoffer klappen tegen zijn hoofd, waarna hij in de zij werd gestoken. Hij stak over naar het nabijgelegen tankstation, waar hij door een voorbijganger in een auto werd geholpen en naar het ziekenhuis is gebracht. Kort na het incident heeft de politie iemand aangehouden. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.