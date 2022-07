De politie heeft een 33-jarige Rotterdammer aangehouden voor het beschieten van een woning in Leiden. Deze woning wordt gelinkt aan de eigenaar van Club Blu.

De woning aan de Sparrenrode werd op 7 juli beschoten. De politie stuitte na de schietpartij niet alleen op talloze kogelinslagen, maar vond ook een vluchtscooter met Bulgaars kenteken en AK-47. Die heeft de schutter vermoedelijk in alle haast achter moeten laten.

De Rotterdammer werd afgelopen donderdag al aangehouden, maar de politie maakte het nieuws zondag pas bekend. De verdachte wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De Leidse burgemeester Henri Lenferink zei na de beschieting het 'stellige vermoeden' te hebben dat het geweld verband houdt met twee andere incidenten in zijn stad. Hij doelde op de beschieting van een shishalounge en de granaat die bij een bedrijfspand werd aangetroffen.

En die drie incidenten lijken weer onderdeel te zijn van een veel grotere serie aanslagen. Want op het moment dat het in Leiden rommelde, was het ook in Rotterdam en Zoetermeer onrustig. In Rotterdam werd tot twee keer toe het vuur geopend op Club Blu, de veelbesproken nachtclub langs de A20. Ook de Zoetermeerse Club Magnum moest het ontgelden. Beide clubs zijn eigendom van Ibrahim Y. uit Leiden.

Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat Y. gelinkt kan worden aan de beschoten woning in Leiden. En daarmee dus vermoedelijk ook aan de twee andere aanslagen in die stad.

De gemeente Rotterdam heeft de exploitatievergunning van Club Blu inmiddels ingetrokken. Dat besluit volgde op de inbeslagname van Club Magnum: justitie verdenkt Y. ervan dat hij deze club met crimineel geld heeft gekocht. Dat geld zou te maken hebben met de invoer van een grote partij cocaïne via de haven van Antwerpen.

Ook op de Leidse woning van Y. - een ander pand dan de beschoten woning - is beslag gelegd. Waar de clubeigenaar zelf is, is onbekend.

De nachtclub aan de Prins Alexanderlaan is de afgelopen vijf jaar al vijf keer door burgemeester Ahmed Aboutaleb gesloten na ernstige incidenten. Zo werd het pand al meermaals beschoten en werd daar ook al eens een granaat voor de deur gelegd.