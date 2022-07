Een man is zondagavond overleden bij een schietpartij op het parkeerdek bij metrostation Coolhaven in Rotterdam. Het onderzoek van de politie is in volle gang.

Het slachtoffer werd rond 21.30 uur onder vuur genomen. De schutter schoot meerdere keren. Daarna vluchtte hij in een donkerkleurige auto. Het slachtoffer overleed ter plekke. Over zijn identiteit is nog niets bekend. De politie deed zondag tot diep in de avond onderzoek op het parkeerdek. De schutter is nog niet aangehouden. De politie sluit niet uit dat bij de schietpartij meerdere personen betrokken zijn geweest. Over de achtergrond van de schietpartij is nog niets bekend. "We houden alle scenario's open", zegt een woordvoerder van de politie. 'Auto reed met rotgang weg' Een bewoonster van het naastgelegen appartementencomplex vertelt vijf schoten te hebben gehoord. "Nieuwsuur was net begonnen. Ik dacht eerst dat het vuurwerk was, maar ben toch uit het raam gaan kijken. Het klonk raar. Toen zag ik het slachtoffer liggen. En een auto met een rotgang wegrijden." Ze zegt voorafgaand aan de schietpartij geen ruzie te hebben gehoord. "Ik denk dat-ie gewoon is opgewacht." Volgens de politie zijn er meerdere filmpjes van vlak na de schietpartij in omloop. "De mensen die deze gemaakt hebben, zijn getuigen. We krijgen de beelden graag."