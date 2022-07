Een trambestuurster (49) is zaterdagmiddag mishandeld bij de halte Schubertplein in Schiedam. Ze had een 22-jarige Schiedamse vrouw gevraagd of zij met haar kinderwagen bij een andere ingang wilde instappen. De bestuurster is vervolgens meerdere keren in haar gezicht geslagen.

Aan de mishandeling ging een woordenwisseling vooraf. Hierna volgde een vechtpartij tussen de bestuurster en de vrouw met de kinderwagen. De trambestuurster is uiteindelijk in de ambulance aan een gebroken neus behandeld. De vrouw met de kinderwagen was na het geweld weggelopen in de richting van Vlaardingen. De politie kon haar korte tijd later aanhouden. De RET heeft inmiddels aangifte gedaan. Een woordvoerder van het vervoersbedrijf noemt het geweld tegen de bestuurster onacceptabel: "Het is een schok en altijd een pijnlijke ervaring. We zorgen goed voor onze bestuurster. Maar blijf gewoon van onze collega's af.'' Volgens de politie worden daders met prioriteit door het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht. Geweld tegen RET-personeel komt regelmatig voor. Vorige maand werd bij de Rotterdamse Straatweg nog een conducteur van tramlijn 4 mishandeld door twee reizigers. Hij werd in het gezicht geslagen nadat hij twee jongemannen om een plaatsbewijs vroeg. Ze hadden dit niet bij zich.''