Aan de Dorpsweg in Rotterdam-Zuid is zondagmiddag een auto beschoten. De bestuurder stond voor een verkeerslicht en kreeg vervolgens ruzie met een andere automobilist. Hierna werd op zijn voertuig geschoten.

De politie heeft twee mannen aangehouden en een vuurwapen in beslag genomen. Bij de schietpartij raakte niemand gewond. Het is onduidelijk wat de aanleiding voor de ruzie is geweest. De politie onderzoekt de zaak.