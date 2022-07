Voor vrachtverkeer dat de Beneluxtunnel richting Bergen op Zoom en Hoogvliet/Pernis neemt, is de linkerbuis het komend half jaar verboden terrein. De chauffeurs zijn verplicht door de rechterbuis te rijden. De tijdelijke maatregel is door Rijkswaterstaat getroffen in verband met onderhoudswerkzaamheden.

Voor de bestuurders van vrachtwagens is het flink oppassen geblazen. Komend halfjaar moeten zij vanaf Schiedam opschuiven naar de twee rechterrijbanen, voordat ze de tunnel induiken. Als ze er weer uitkomen en de kant van Rotterdam en Bergen op Zoom op willen, moeten ze juist weer twee rijbanen naar links. Dat kan in de spitsuren wel eens dringen worden, want het 'gewone' autoverkeer dat uit de linkerbuis komt en richting Hoogvliet wil, moet juist weer opschuiven naar de rechterkant van de A4. De maatregel geldt tot 20 januari volgend jaar. Vrachtwagens mogen de linkerbuis - de B-tunnel - niet in, omdat boven de weg gewerkt wordt aan de stempelbuizen. Dat zijn de dwarssteunen boven de in- en uitrit van de tunnel. Die zijn voorzien van hittewerende bekleding en die moet worden vervangen, omdat die op het einde van haar levensduur is. Om het onderhoudswerk te kunnen uitvoeren, zijn onder die buizen platforms aangebracht. Daardoor is de doorrijhoogte lager dan normaal. Om te voorkomen dat vrachtwagens tegen de platforms aan rijden, mogen ze alleen gebruikmaken van de rechtertunnelbuis. Het vrachtverkeer was al eerder verplicht de rechtertunnelbuis te nemen: tot oktober 2017. Toen werd tot eind 2018 bij wijze van proef vrachtverkeer door alle buizen van de Beneluxtunnel toegestaan. Inzet van de proef was een betere doorstroming en toename van de verkeersveiligheid, doordat het aantal bewegingen van links naar rechts zou afnemen. De test sloeg aan en kreeg een definitief vervolg.