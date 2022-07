Politieagenten hebben vrijdagavond in een café op de 1e Middellandstraat in Rotterdam-West een man aangehouden die even daarvoor aan de overkant van de straat een winkel probeerde te overvallen. Hij zou in het bezit zijn geweest van een vuurwapen.

Om 19.15 uur kreeg de politie een melding van een overval op een winkel aan de 1e Middellandstraat. Daar zou een man de winkeleigenaar met een vuurwapen hebben bedreigd. Zonder buit vluchtte de overvaller de winkel uit en liep vervolgens een café aan de overkant van de straat binnen. Daar werd hij aangehouden. Er raakte niemand gewond. Een vuurwapen is niet aangetroffen, maar een speciaal getrainde speurhond zoekt verder.