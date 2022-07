Op de A15 bij de Maasvlakte heeft vrijdagochtend een kop-staartbotsing met twee vrachtwagens plaatsgevonden. Een man is gewond geraakt.

Een van de vrachtwagenchauffeurs zat bekneld na de aanrijding. De brandweer heeft de bestuurder bevrijd uit de cabine. De man is naar het ziekenhuis vervoerd.

De weg was enige tijd dicht na het ongeval. Een van de vrachtwagens was bijna volledig verwoest door de klap. De brokstukken lagen verspreid over een afstand van zo’n 100 meter. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval en heeft gesproken met de chauffeur van de andere vrachtwagen. Er worden ook beelden van dashboardcamera's bekeken.