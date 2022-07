De politie heeft een 51-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden in een langlopend onderzoek naar witwassen en belastingontduiking. Dat gebeurde onder andere in de gemeente Maasdriel, in het zuiden van Gelderland. Bij huiszoekingen zijn ook honderdduizenden euro's aan contant geld in beslag genomen.

De vrouw wordt verdacht van valsheid in geschrifte en witwassen. De eerste zeven verdachten in dit onderzoek werden al in oktober 2021 aangehouden. Volgens de politie is het gebruikelijk dat dit soort onderzoeken lang duren. Dat komt onder andere doordat er veel administratie onderzocht moet worden.