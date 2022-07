De Douane heeft in de Rotterdamse haven 1298 kilo cocaïne onderschept. De vondst werd gedaan in een container die was geladen met cacao, afkomstig uit Costa Rica.

De verdovende middelen zijn inmiddels vernietigd. Een speciaal team dat zich bezighoudt met drugssmokkel in de haven doet verder onderzoek naar de herkomst en bestemming van de drugspartij.