De politie heeft woensdagmiddag vier personen aangehouden tijdens een inval in een woning. Dat gebeurde aan de Pupillenstraat in Rotterdam-Delfshaven. In het huis vonden agenten twee vuurwapens en 60 kilo aan versnijdingsmiddelen. Dat zijn stoffen die met harddrugs worden gemengd.

Vier mannen van 29, 32 en tweemaal 33 jaar zijn aangehouden. Drie van hen komen uit Rotterdam, een 33-jarige man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Alle vier de personen waren op het moment van de inval in de woning. De politie deed de inval na een anonieme tip. De tipgever meldde dat er in de woning in verdovende middelen werd gehandeld en dat er een vuurwapen zou zijn.