Rotterdam krijgt zijn allereerste plastic straat. In de Jan van Vuchtstraat in de wijk Middelland start de gemeente een proef waarbij een aantal parkeervakken van gerecycled plastic worden gemaakt. Later moet een groter deel van de straat aan de duurzame wegconstructie geloven.

De plastic straat is hol van binnen. Daardoor kan het water opvangen, bergen en in de ondergrond laten zakken. Wegbeheerder Arjen Oostra van de gemeente ziet de constructie met de naam PlasticRoad wel zitten. "Het materiaal is licht en daarom goed toepasbaar op de slappe bodem in Rotterdam." Rotterdam is niet de eerste met een plastic weg. Zo legde onder meer attractiepark Efteling hetzelfde soort weg al aan als voetpad voor de entree.