Club Blu in Rotterdam-Alexander wordt extra in de gaten gehouden door de politie. Voor de deur van de gesloten uitgaansgelegenheid aan de Prins Alexanderlaan is een mobiele camerapaal neergezet.

Het bekende pand met de koepel, pal naast de A20, wordt geteisterd door crimineel geweld en is meermaals beschoten. Met cameratoezicht hoopt de politie het geweld de kop in te drukken.

De exploitatievergunning van Club Blu werd vorige week ingetrokken nadat bekend was geworden dat de eigenaar door de politie wordt verdacht van het witwassen van drugsgeld. Daarnaast is beslag gelegd op een andere club in Zoetermeer en een woning in Leiden.

Meerdere kogels

Dat kon echter niet voorkomen dat afgelopen weekeinde opnieuw werd geschoten. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn meerdere kogels op de club afgevuurd. Omdat het pand gesloten is en dus niemand aanwezig was, vielen er geen gewonden.

De gemeente Rotterdam en de exploitant liggen al jaren met elkaar overhoop. Club Blu is in vijf jaar tijd al vijf keer gesloten door burgemeester Aboutaleb, steeds na ernstige incidenten. Begin mei overleed een 29-jarige Rotterdammer na een de fatale mishandeling in de discotheek. Hiervoor is een 25-jarige verdachte opgepakt.