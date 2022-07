De gemeente Capelle aan den IJssel komt in aanmerking voor 35,5 miljoen euro van het Rijk om daarmee sneller nieuwe woningen te bouwen in het Rivium. Het geld wordt gebruikt om de nieuwe woon-werkwijk goed bereikbaar te maken met fiets en ov.

Meer woningen gaan hand in hand met meer verkeer. Maar autoverkeer is er volop in Capelle, dus steekt de gemeente de extra miljoenen voor het Rivium District liever in voorzieningen voor fiets en ov. "Met het geld kunnen we infrastructurele aanpassingen versneld realiseren", zegt wethouder Harriët Westerdijk. Ze noemt de uitbreiding van de ParkShuttle, de aanlegplek voor de waterbus, maar ook diverse fietspaden.

Vanwege de woningnood vraagt de overheid aan gemeenten en provincies om de bouw van woningen te versnellen. Uit de voorstellen uit het land zijn zeventig projecten gekozen die een bijdrage ontvangen. Capelle zit daar bij en krijgt 35,5 miljoen.

Het Rivium wordt de komende jaren omgebouwd tot een moderne wijk voor wonen en werken. Een aantal kantoorpanden wordt omgebouwd tot woningen, andere gebouwen worden gesloopt en vervangen door woontorens. Hiermee komen er ongeveer 5000 woningen bij in Capelle.