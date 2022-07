In de zaak rond de doodgestoken Emre (18) uit Vlaardingen heeft de politie vandaag drie tieners aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij een vermoedelijke beroving die voorafging aan de steekpartij waarbij Emre het leven liet.

Emre kwam op 25 juni door messteken om het leven. De drie jonge Vlaardingers (één jongen van 16 en twee van negentien jaar oud) worden ervan verdacht dat ze betrokken zijn geweest bij de mogelijke beroving die aan de steekpartij op de Prins Hendriklaan vooraf ging.

Direct na de steekpartij werd een negentienjarige jongen aangehouden. De politie vermoedde dat Emre hem probeerde te beroven onder bedreiging van een mes. Mogelijk werd hij door Emre in de val gelokt. Vanwege 'bijzondere omstandigheden' in de zaak werd besloten dat hij het proces in vrijheid mag afwachten.

Uit verder onderzoek kwam een scenario naar voren waarbij mogelijk meerdere personen betrokken waren bij de beroving. Daarop heeft de politie de drie nieuwe verdachten aangehouden. De exacte toedracht van de steekpartij wordt nog verder onderzocht, aldus de politie.

Eerder meldden bronnen al aan het AD dat het slachtoffer en de negentienjarige jongen die direct daarna werd opgepakt elkaar kenden uit de drugsscene.