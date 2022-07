In een woning in Hoogvliet heeft dinsdagochtend brand gewoed. Die ontstond omdat de bewoner in slaap viel tijdens het frituren. Vervolgens probeerde hij de brand te blussen met water, waardoor de brand nog veel groter werd. De man en een omwonende die hem te hulp kwam, kregen veel rook binnen en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De brand ontstond dinsdagochtend op de tweede etage van een appartementencomplex op de Schakelweg, in de Rotterdamse wijk Hoogvliet. Wijkagent Jan Waasdorp was aanwezig en liet weten dat de man in slaap was gevallen tijdens het frituren. De frituurpan werd vervolgens te heet en vatte vlam: "Hij werd door de brand wakker en zijn eerste reactie was om hem te blussen met water."

Nadat de frituurpan in de brand vloog, vloog kort daarop ook de afzuigkap in de brand. Een omwonende kwam de man te hulp en verliet samen met hem het pand.

Toen de brandweer arriveerde stonden de bewoner en de meeste van zijn buren al buiten, de brandweer heeft vervolgens de buren en de huisdieren die nog in het gebouw aanwezig waren naar buiten gebracht.

Door het water dat in de pan werd gegooid is er een grote hoeveelheid rook vrijgekomen. De brandweer kon de brand snel blussen, maar door de rookschade is de woning onbewoonbaar verklaard.

Begrijpelijk

Wijkagent Waasdorp begrijpt de reactie om de brand te blussen met water: "Niet iedereen heeft een blusdeken in huis en het komt bij mensen niet als eerste op om de deksel op de pan te zetten, maar dat had wel de beste manier geweest in deze situatie."