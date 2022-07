Shell gaat beginnen met de bouw van de grootste waterstoffabriek van Europa op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam. Het olie- en gasconcern heeft een definitieve investeringsbeslissing genomen voor de bouw van de fabriek Holland Hydrogen I.

De bouw van de fabriek die 60.000 kilogram hernieuwbare waterstof per dag gaat produceren, kost een miljard euro. Er ontstaan enkele tientallen nieuwe banen. Tijdens de bouw zijn er 350 mensen aan het werk. Het financieringsbesluit komt niet als een verrassing: Shell was de bouw al geruime tijd aan het voorbereiden. Naar verwachting is de fabriek in 2025 operationeel.

Groene waterstof wordt geproduceerd door het splitsen van water in waterstof en zuurstof met behulp van hernieuwbare energie. De hernieuwbare stroom voor de zogeheten elektrolyser komt van Hollandse Kust (noord), het windpark op zee dat deels eigendom is van Shell.

De fabriek van Shell wijkt met zijn futuristische ontwerp af van bestaande complexen in de haven. Hoge schoorsteenpijpen komen er niet, maar wel een opvallende, grote schil. Vanuit die ring rondom het gebouw kunnen belangstellenden in de fabriek kijken.

Holland Hydrogen I is twintig keer groter dan Europa's huidige grootste waterstofinstallatie. Het is de bedoeling om de groene waterstof rechtstreeks voor vrachtwagens te leveren. Dit zorgt voor een CO₂-winst van 2500 dieselvrachtwagens per dag, zo schatte projectleider Lijs Groenendaal van Shell eerder in.

Omdat vrachtwagens die op waterstof kunnen rijden nog niet in groten getale leverbaar zijn, gaat de brandstof voorlopig via een pijpleiding naar de raffinaderij van Shell in Pernis. Hiermee kan de productie van fossiele brandstoffen verduurzaamd worden, want daarbij is dan minder aardgas nodig.

CEO Allard Castelein van het Havenbedrijf spreekt van een fantastisch moment. "Dit is een grote stap in de energietransitie. Een groot bedrijf als Shell, een belangrijke partij in de haven, omarmt niet alleen de duurzaamheidsgedachte, maar ook Rotterdam. Ze nemen het voortouw om te decarboniseren."

Naast Shell zijn er nog vijf bedrijven die groene waterstof willen produceren op de Tweede Maasvlakte, waaronder BP, Uniper en Air Liquide. Voor deze bedrijven is al ruimte gereserveerd, zegt Castelein.

De financieringsbeslissing van Shell wordt vanmiddag in Wassenaar gevierd. Daarbij zijn onder anderen premier Rutte, Shell-topman Ben van Beurden en Castelein aanwezig.