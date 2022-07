Het magische lichtjesfestijn De Grote Schijn keert van 20 oktober tot en met 6 november met een nieuwe show terug in Rotterdam. Wie er bij wil zijn en zich komend najaar in het Kralingse Bos wil onderdompelen in Efteling-achtige sferen doet er goed aan om vrijdag 8 juli alvast een ticket te boeken.

De voorgaande twee edities van De Grote Schijn waren steevast uitverkocht. De sprookjesachtige show vol gekleurde lampjes, lasers, projecties en geluidenheeft voor velen een onweerstaanbare aantrekkingskracht en dat zal dit najaar zeker niet anders zijn. De Grote Schijn keert in de herfstvakantie terug met een nieuwe show vol fluisterende bomen, fascinerende lichtprojecties en betoverende klanken. Met opnieuw een glansrol voor het prachtig uitgelichte Kralingse Bos. Tijdens een nieuwe wandelroute van ruim 2 kilometer worden bezoekers verleid door innoverende technieken en meegevoerd in een schouwspel van kleuren, geuren en klanken.



De aanvangstijd varieert tussen 18.00 en 19.00 uur. Om het wandelen zo aangenaam mogelijk te maken wordt er gewerkt met tijdsloten. Voor gezinnen met jonge kinderen zijn er dit jaar schemertickets: extra vroege tijdsloten tijdens de schemering. De kaartverkoop start 8 juli om 10.00 uur via degroteschijn.nl.