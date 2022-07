Kort nadat hij maandagochtend een Zeeman-filiaal aan de Oude Watering had overvallen is een vijftienjarige jongen uit Rotterdam in de nabije omgeving door de politie aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord.

De jonge dader kwam maandagochtend even na 9.00 uur de winkel binnen en bedreigde de caissière met een mes. Die weigerde geld te overhandigen waarna de tiener op de vlucht sloeg. De politie kreeg de verdachte vervolgens snel in beeld en kon hem in de buurt aanhouden op verdenking van overval.