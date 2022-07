Op proef gaan Rotterdamse handhavers voortaan op vrijdag en zaterdag tot ver na middernacht de straat op. Tot twee uur 's nachts zullen de boa's bijvoorbeeld in de parken rondlopen en met de politie acties houden tegen lachgasgebruik en verkeersaso's.

Dit is een van de beloftes van de nieuwe coalitie, die sinds afgelopen weekeinde direct is waargemaakt. Het idee is de diensten aan te passen aan 'het ritme van de stad'. Op vrijdag- en zaterdag zijn veel mensen tot laat op de been. Deze moeten zich veilig voelen door de extra ogen op straat, terwijl wie wil genieten van zijn nachtrust minder herrie moet horen. Daarom wordt er langer doorgewerkt, aldus de uitleg.

Doordat de handhavers ook na 23 uur overlast voorkomen dan wel te beperken, zou de politie tijd krijgen voor andere zaken. De boa's komen bijvoorbeeld in actie bij evenementen om de bezoekers veilig en zonder problemen naar huis te helpen.

Andere nachtelijke klusjes zijn parkbezoekers aanspreken die er een bende van maken, en meedoen bij acties tegen verkeersaso's met auto die veel lawaai maken en de kadehangers die bijvoorbeeld lachgasgebruiken.

Daarnaast doen de handhavers doen in de extra uren ook hun normale werk, zoals toezicht houden bij de horeca, op meldingen over overlast afgaan en parkeren controleren. De coalitie heeft ook aangekondigd dat de boa's beter betaald zullen krijgen. Het idee is het 'met het oog op de krapte in de arbeidsmarkt' aantrekkelijker maken om als handhaver in Rotterdam aan de slag te gaan.

Naast de handhavers zet de nieuwe coalitie ook pleinstewards in, die overlastgevers op pleinen en andere plekken waar bewoners klagen, aanspreken op hun gedrag. Tegen de nachtelijke overlast kunnen ook mosquito's worden ingezet. De afspraak is bij de evaluatie ook jongeren te betrekken. Verder wordt er extra geld gestoken in cameratoezicht.