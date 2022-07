Opnieuw komt er een mosquito bij in Rotterdam, het omstreden apparaatje dat met een irritante zoem overlastgevende jongeren moet verjagen. Dit nadat er de afgelopen maanden tientallen klachten over jeugd op het Berkelplein in Kralingen binnenkwamen.

Hard praten, schreeuwen en gillen. Voetballen middenin de nacht. Rotzooi van eten, drinken en lachgasballonnen. Vuurwerk afsteken. Rondscheuren met scooters. Vernielingen en brandstichting. Omwonenden klagen de laatste tijd vaak over jongeren van 14 tot 24 jaar, die problemen veroorzaken in de late avond en nacht als de jongere kinderen in bed liggen.

'Niet open voor gesprek'

Er zijn bewonersbijeenkomsten om te praten over de overlast, de pleinregels zijn op borden gezet en het jongerenwerk komt in actie. Maar volgens de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb is ook de mosquito nodig, zo schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad.

Jongerenwerk voert alleen gesprekken met jongeren die om de overlastgevers heen hangen en vaak jonger zijn. De lastpakken zelf staan echter 'niet open voor deze gesprekken'.

Rennen weg

Na tien uur 's avonds is er ook geen jongerenwerk meer en 'de politie kan niet continue aanwezig zijn'. Er wordt wel extra gesurveilleerd, maar als de agenten of handhavers aankomen dan rennen de jongeren weg.

Eerder waren de huidige coalitiepartijen D66 en Denk nog kritisch over de inzet van mosquito's, waar Leefbaar en VVD juist voorstander van zijn. De partijen hebben afgesproken gebruik te blijven maken van het apparaatje maar daarbij ook bij het evalueren in gesprek te gaan met jongeren en niet alleen met bewoners.

De gemeente zet de laatste tijd weer vaker slimme mosquito's in, die bijvoorbeeld aangaan na een sms'je van een bewoner. In totaal hangen ze nu op dertien plekken.