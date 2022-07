Een woning aan het Bospolderplein in Rotterdam is in de nacht van zondag op maandag beschoten. Op de tweede verdieping zat in één van de ramen een kogelgat. Er raakte niemand gewond.

De politie kreeg rond 3.00 uur een melding dat er schoten waren gehoord bij het Bospolderplein. "Eenmaal ter plaatse blijkt een ruit van een woning gesneuveld", laat de politie op sociale media weten. Agenten hebben geen hulzen gevonden en doen verder onderzoek.