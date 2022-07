De Zeeman aan de Oude Watering in Rotterdam is maandagochtend overvallen. De jonge dader bedreigde de caissière met een mes. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt.

De politie kreeg rond 9.10 uur een melding van een overval in Rotterdam. De jonge dader liep net na openingstijd met een mes de winkel binnen. Nadat hij de caissière had bedreigd, ging hij ervandoor. Het is niet bekend of hij wat heeft buit gemaakt.

Zwarte trui

In de omgeving is tevergeefs gezocht naar de jongen. De verdachte is vermoedelijk dertien of veertien jaar oud. Hij droeg een zwarte trui met een witte opdruk. De politie is op zoek naar camerabeelden en mensen die iets hebben gezien of gehoord.