Dan doen we het zelf wel! De ouders reageerden verontwaardigd op de bekendmaking van de sluiting van basisschool De Klimop. Leerkrachten waren vertrokken en voor de vacatures had zich niemand gemeld. Ze besloten op eigen houtje aan het werven te gaan.

Personeel gezocht. De kreet prijkt op etalages, restaurantruiten en op vrachtwagens. Overal zijn mensen tekort. Bedrijven proberen nieuwe manieren om de lege plekken toch te vullen. In de Rotterdamse Koopgoot hebben de winkeliers een Job Shop geopend om gezamenlijk te werven.

Wie de gouden tip heeft voor een nieuwe restaurantmanager voor Hotel New York mag daar een jaar lang gratis dineren en cocktails drinken en leerlingenvervoerder Willemsen De Koning lokt sollicitanten met 1 minuut gratis winkelen in de supermarkt. Het lerarentekort was voor de coronacrisis al groot en is te midden van al dat vacaturegeweld alleen maar gegroeid.

Bij De Klimop zijn ze niet zo van de opvallende sollicitatieacties. Zelfs de ouders hadden niet meegekregen dat de basisschool van hun kinderen in Ridderkerk zo omhoog zat. Dat er afgelopen week nog een wendag was voor nieuwe leerlingen en net een natuurtuin was aangelegd, zou je ook niet verwachten bij een school die na de zomer niet meer bestaat.

De mededeling viel de ouders en kinderen rauw op het dak. Dat er echt was geprobeerd leraren te werven, geloofden zij niet. Van de weeromstuit zijn ze zelf aan de slag gegaan. In een dag hadden ze al vier kandidaten. In principe genoeg om het bestuur van De Klimop op het sluitingsbesluit te laten terugkomen. Hoe geschikt en serieus die zijn, moet nog blijken. Wat blijft hangen is toch dat de school niet alles heeft gedaan om mensen te strikken.

Rondgevraagd

Voordat bedrijven en instellingen in hun zoektocht naar mensen tot ludieke acties overgaan, hebben ze eerst al in de omgeving rondgevraagd. Bij basisschool De Klimop is dat netwerk genegeerd; tientallen ouders met ook weer een netwerk. Ouderbetrokkenheid is al een thema op scholen, maar daar is nog een les te leren uit onbenut potentieel.