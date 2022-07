Een man is zaterdagnacht gewond geraakt bij een steekpartij op de Hoekeindseweg in Bergschenhoek. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis met verwondingen aan zijn arm.

De politie heeft zaterdagnacht één persoon aangehouden en meegenomen naar het bureau. Hij wordt op een later moment verhoord. "Vermoedelijk gaat het om een ruzie die uit de hand is gelopen", aldus een politiewoordvoerder. De politie doet verder onderzoek naar het incident.