Club Blu aan de Prins Alexanderlaan is voor de tweede week op rij beschoten. Even na 1.00 uur ontving de politie de melding van een schietpartij. Niemand is hierbij gewond geraakt. De politie doet onderzoek naar het incident. Er is nog niemand aangehouden.

Ter plekke trof de politie meerdere hulzen aan. "Maar verder spoor van de schutter of schutters ontbreekt", aldus een politiewoordvoerder. Eerder deze week heeft de gemeente de exploitatievergunning van Club Blu ingetrokken. De exploitant van de roemruchte club wordt verdacht van het witwassen van drugsgeld. De gemeente bevestigt het besluit, maar wil niet zeggen waarom de vergunning is ingetrokken. Het valt samen met de beslaglegging op een andere club van dezelfde eigenaar, in Zoetermeer, en op zijn woning in Leiden. Dat is gebeurd op verdenking van witwassen, meldt het Openbaar Ministerie in Den Haag. Clubeigenaar Ibrahim Y. zou de zaak in Zoetermeer hebben gekocht met crimineel geld. Het besluit van de gemeente Rotterdam is een nieuwe wending in een al jaren durende clash tussen de gemeente en exploitant Y. Zijn club aan de Prins Alexanderlaan werd de afgelopen vijf jaar al vijf keer gesloten door burgemeester Aboutaleb, steeds na ernstige incidenten. Begin mei overleed een 29-jarige Rotterdammer na een de fatale mishandeling in de discotheek. Een 25-jarige verdachte is hiervoor opgepakt. De uitgaansgelegenheid hoefde toen de deuren niet te sluiten van burgemeester Aboutaleb. Twee jaar terug, augustus 2020, werd de discotheek door burgemeester Ahmed Aboutaleb wel voor twee weken gesloten nadat de zaak was beschoten. De eigenaar loofde toen 35.000 euro uit voor de tip die zou leiden tot de aanhouding van de schutter. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam