De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een waarschuwingsschot gelost op de Rotterdamse Lijnbaan. Agenten waren afgekomen op een melding van een ruzie en zagen daarbij een vuurwapen op de grond liggen.

De betrokkenen volgden de aanwijzingen van de politie niet op, waardoor zij genoodzaakt was om een waarschuwingsschot te lossen.

Rond 2.45 uur ontving de politie de melding van een ruzie op de Lijnbaan in het centrum van Rotterdam. Eenmaal ter plaatse probeerden de agenten de situatie te kalmeren, maar zagen het vuurwapen op de grond liggen. Toen een van de betrokkenen de aanwijzingen niet opvolgde, voelde een van de agenten zich genoodzaakt om een waarschuwingsschot te lossen. Niemand raakte hierbij gewond.

De zes betrokkenen zijn daarna aangehouden en meegenomen naar het bureau. Het gaat om drie Rotterdammers van 20, 21 en 29 jaar, een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, een negentienjarige vrouw uit Rotterdam en een twintigjarige vrouw uit Leeuwarden.

Uit onderzoek is gebleken dat het vuurwapen nep is. Het voorwerp is in beslag genomen.