Een eenjarig jongetje is vrijdagochtend uit het raam van een flatwoning gevallen. Het ongeluk gebeurde rond 10.50 uur aan de Willem Marislaan in Maassluis. De dreumes raakte zwaargewond en is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter, kwamen met spoed ter plekke na de melding van het ongeluk. Uiteindelijk kon het kindje na een behandeling op straat per ambulance vervoerd worden naar het ziekenhuis. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. De forensische opsporing is aanwezig en doet onderzoek naar de toedracht van het incident. "We gaan niet uit van een misdrijf", aldus de woordvoerder van de politie.