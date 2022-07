Keti Koti, de dag waarop jaarlijks de afschaffing van de slavernij wordt gevierd, moet een nationale feestdag worden. Dat zei de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb donderdagavond tijdens de slavernijherdenking in de stad.

"Laat je hart spreken", zei Aboutaleb in een oproep aan het kabinet. "En maak van Ketikoti een nationale feestdag om ons gedeeld verleden en kleurrijke toekomst te vieren. En als dat te veel zou zijn, maak er dan om te beginnen eens in de vijf jaar een nationale vrije dag van, zoals 5 mei. Het is een grote zwarte bladzijde in onze geschiedenis en het heeft eeuwen geduurd. Ik denk dat het goed is om daar met elkaar bij stil te staan."

Aboutaleb riep het kabinet ook - opnieuw - op om excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. "Het gaat er bij excuses niet om schuldigen aan te wijzen. Het gaat om erkenning van het menselijk leed dat voortkwam uit kolonialisme en slavernij." Deze week lekte uit dat het kabinet op dit moment nog geen excuses wil aanbieden.

Ingewikkeld

Aboutaleb: "Men schijnt het onderwerp 'ingewikkeld' te vinden. Ook de timing schijnt een punt van discussie te zijn. Er is in mijn ogen maar één datum geschikt: 1 juli 2023. Een historisch moment." Die dag is het 160 jaar geleden dat Nederland de slavernij in Suriname en op de Nederlandse Antillen afschafte.

Aboutaleb zelf bood eind vorig jaar namens het Rotterdams college excuses aan voor de rol van de voorgangers in het Rotterdams stadsbestuur. De stad besloot in 2018 om het koloniale en slavernijverleden van de stad te laten onderzoeken. Dat leidde tot drie boeken die duidelijk maakten dat Rotterdamse bestuurders en ondernemers eeuwenlang nauw betrokken waren bij slavernij.