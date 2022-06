Bewoners aan het Lodewijk Pincoffsplein in Rotterdam zijn in de vroege woensdagochtend enorm geschrokken toen zij ontdekten dat hun woning met meerdere kogels was beschoten. Ook in de slaapkamer van hun kind kwam een kogel terecht.

Nadat de bewoners rond 5.30 uur geschrokken ontdekten dat hun woning was beschoten, werd onmiddellijk de politie gebeld. Niemand raakte gewond bij het schietincident. Het is vooralsnog onbekend wie de woning heeft beschoten. De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen en mensen met camerabeelden.