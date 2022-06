Bij een flatwoning op de Aelbrechtskade in Rotterdam-West heeft donderdagmiddag een explosie plaatsgevonden. Op de voordeur was een explosief bevestigd. De politie kan nog niet vertellen om wat voor soort voorwerp het gaat.

De politie doet momenteel onderzoek. Rond 14:45 uur hoorden omwonenden een explosie in een van de portieken. Een van de ruiten is eruit geblazen door explosief materiaal.

De afgelopen maanden werden er meerdere panden beschoten in de straat. Eerder deze week werd er een gezondheidscentrum beschoten en in mei was het raak bij een autowasstraat .