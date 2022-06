Rotterdam wil meer eieren gaan rapen, om de overlast van ganzen tegen te gaan. De dieren zorgen voor toenemende overlast. Dat zei wethouder Vincent Karremans in een debat over 'ganzenterreur', aangevraagd door Leefbaar Rotterdam na een verhaal over de toenemende overlast in het AD.

Volgens raadslid Vanessa Bruin is het voor veel mensen heel vervelend dat fietspaden vol liggen met ganzenpoep. "De wielen van je scootmobiel zitten er onder, je rijdt het je huis in." Ook andere partijen vroegen er aandacht voor. "Het houdt je tegen om te recreëren, bijvoorbeeld bij de Kralingse Plas is het smerig", zei raadslid Ingrid van Wifferen (D66). "Vooral de grauwe gans schijnt een notoire overlastgever te zijn."

Meer eieren rapen

Karremans corrigeerde haar: volgens hem is de nijlgans het grootste probleem ('zonder te willen stigmatiseren, natuurlijk'). "Dit is niet het grootste probleem van Rotterdam, maar het is wel vervelend. We gaan geen ganzen vangen of doden, maar we doen wel aan nestbeheer: boswachters rapen nu drieduizend eieren per jaar. Ik ga kijken of we dat kunnen vermeerderen."

Karremans wil ook bij de herinrichting van parken meer rekening houden met ganzen. "Zo kun je zorgen dat ze minder snel bij voetpaden komen. Maar ze gaan niet minder poepen, hoeveel moties we hier ook indienen. Ze houden zich ook niet aan de APV."

'Ganzenterreur'

De Partij voor de Dieren was niet te spreken over de term 'ganzenterreur'. "Terreur is georganiseerd geweld om een politiek doel te bereiken: daar lijkt me bij ganzen geen sprake van'', aldus raadslid Ruud van der Velden. "Maar volgens Leefbaar wordt de stad nu niet overlopen door buitenlanders, maar door gakkende ganzen." Volgens hem hebben ganzen net zoveel recht op de stad als de mens. "Het zijn gewoon inwoners van onze stad."