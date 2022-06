Een vrouw is woensdagmiddag gewond geraakt, doordat een andere vrouw haar in haar borst en gezicht stak met een mes.

Het incident vond plaats in de voortuin van een woning aan de Develstraat in Rotterdam-Zuid. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is weggereden in een auto.

Het mes is afgebroken bij de steekpartij. Het handvat is daarbij veiliggesteld, maar het lemmet is nog niet gevonden.

Veel buren hebben de steekpartij zien of horen gebeuren. De politie spreekt met getuigen. Ook de recherche is ter plaatse.