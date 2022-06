De politie heeft dinsdag een 42-jarige Rotterdammer aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Daniël Dutina. De 51-jarige man werd drie weken geleden dood gevonden in zijn woning in Rotterdam-Noord.

Hij bleek door geweld te zijn overleden, maar verder was het gissen naar de doodsoorzaak.

Een groot rechercheteam doet sindsdien onderzoek naar de zaak, wat leidde naar de nu aangehouden verdachte. Welke rol hij heeft gespeeld bij de dood van Dutina wordt onderzocht.

Onduidelijke omstandigheden

Dutina werd in de ochtend van maandag 13 juni gevonden in zijn woning aan de Zaagmolenstraat in Rotterdam. De politie liet toen weten dat de omstandigheden waaronder de man werd aangetroffen reden waren om de woning 'direct af te zetten'. Over wat voor omstandigheden het ging, was niet duidelijk. Direct daarna is een groot onderzoek opgezet.

Uit bewakingsbeelden bleek dat Dutina in de nacht van zondag op maandag nog in een avondwinkel aan de Bergweg is geweest. Maar wat daarna is gebeurd, is onduidelijk.

Voorgeleid

De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die beslist of de verdachte in bewaring wordt gesteld.