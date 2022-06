Een feest moet het worden, het Rotterdam Cycling Festival op 16 en 17 juli, een 'feest van de fiets', met vele toertochten en wedstrijden. Niet voor niets ziet de organisatie van de Tour de France Rotterdam als een van dé fietssteden van Europa. De stad staat dan ook sterk in de gooi naar een nieuwe Grand Départ.

Op het Rotterdamse Stadhuis moeten in 2003 de wenkbrauwen heel even zijn gefronst. De start van de Tour binnenhalen, de grootste wielerronde en een van de grootste sportevenementen ter wereld, gevolgd door minstens 160 wagens, 260 cameramensen, 240 fotografen en 2500 journalisten, was dat haalbaar? De Grand Départ, voor Rotterdam écht een optie?

Ja, vond burgemeester Opstelten met klem. Ja, vonden ook anderen. Toch leek het niet meer dan een vergezicht, de Tour had alweer jaren Nederland niet aangedaan. De laatste start, in Den Bosch in 1996, leek alweer lang geleden. Sindsdien was de Tour alleen maar groter en populairder geworden. De mogelijke toekenning aan Rotterdam door de Amaury Sports Organisation (ASO), de organisatie van de Tour, hing bovendien van veel factoren af.

Dat hangt het nog steeds, anno 2022. In die zin is er niets veranderd. Een belangrijke factor is natuurlijk geld, de Fransen verlangden destijds een fee van pakweg 2,5 miljoen euro. Met zulk geld houdt de ASO de Tour financieel gezond. Maar er zitten meer eisen in het pakket. Een stad moet ook een fietsstad zijn, het liefst in een fietsland. De wegen, de faciliteiten, de aandacht, het enthousiasme van de bewoners, de zorg voor die bewoners en de stabiliteit van een organisatie, alles weegt mee.

In 2003 was Rotterdam minder ver dan nu. Het leek een long shot, een wilde gok. "Ik realiseerde me destijds meteen dat dit een project van lange adem zou worden,'' zegt oud-burgemeester Opstelten. "Maar dit moest ons lukken, vond ik. We moesten niet voor minder gaan. Een grote kans.'' Met minder nam hij al snel geen genoegen meer. 'Geen B-evenementen', noemde Opstelten dat, als iemand eens opperde misschien eerst eens de Ronde van Spanje of de Ronde van Italië te organiseren. Ook leuk, maar niet voor Rotterdam, vond hij.

Pittige strijd

Rotterdam moest de Tour-start aangrijpen om iets voor de stad te bereiken, concludeerde het samengestelde projectteam destijds ook. Er werden onder meer plannen gesmeed om fietslessen te geven aan Rotterdammers die nog niet goed kunnen fietsen. Ondertussen belandde Rotterdam in een pittige strijd met een andere Nederlandse stad die de Tour wilde binnenhalen, Utrecht. "Geduld was al die tijd het toverwoord'', blikt de burgemeester terug. "De Fransen lieten zich niet opjagen. We bleven bezoeken afleggen en laten zien wat we in onze mars hadden.''

Dat loont. Het is uiteindelijk directeur Christian Prudhomme zelf, een man met torenhoog aanzien in de internationale wielerwereld, die komt vertellen wat de uitslag is. Eindelijk is de kogel door de kerk. Op zaterdag 3 juli 2010, bijna acht jaar na het eerste overleg, zal de Tour starten in Rotterdam.

Het is een mega-operatie. De reclamekaravaan telt 198 renners en 200 auto's; 2500 agenten staan paraat. Vier dagen lang zijn de renners in Rotterdam te gast. Burgemeester Aboutaleb, net een jaar burgemeester, mag het startschot geven. Een 'ongelooflijke eer', noem hij het na afloop, en een 'magisch moment'.

De cijfers zijn indrukwekkend. In de 18 uur die de Tour vanuit Rotterdam wereldwijd op tv komt, zijn maar liefst 50 minuten aan luchtopnamen te zien. Volgens de officiële tellingen worden er 865.000 bezoeken aan de stad gebracht, horeca en bedrijven verdienen rond de 30 miljoen euro.