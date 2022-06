Rotterdam behoort tot de vijf steden waar de meeste drugs worden gebruikt. Een actie van de gemeente Rotterdam, de politie en Youz moet 'gelegenheidsgebruikers' bewustmaken van de gevolgen van drugsgebruik. Hierbij komen ex-dealers aan het woord, die de donkere kant van drugsgebruik belichten.

"Ik dacht snel geld te gaan verdienen, maar al snel bleek dat niet het hele verhaal te zijn. Er is geweld, er zijn bedreigingen." De 23-jarige Omar is één van de ex-dealers die zijn verhaal onder een andere naam deelt. Het is onderdeel van het Stedelijke Drugsbeleid van de gemeente Rotterdam, dat zich richt op het tegengaan van georganiseerde criminaliteit en het beschermen van kwetsbare groepen in Rotterdam.

Uit onderzoek blijkt dat in Rotterdam per dag 40.000 lijntjes cocaïne worden gesnoven, tweeduizend xtc-pillen worden geslikt en 67.000 joints worden gerookt. Daarmee behoort Rotterdam tot de vijf gemeenten waar de meeste drugs worden gebruikt. De campagne moet volgens wethouder Vincent Karremans duidelijk maken dat drugsgebruik is verbonden aan ernstige criminaliteit.

"Een pilletje xtc, een lijntje coke, het zijn zogenaamde 'partydrugs'. Maar ondertussen heeft het kopen van deze illegale drugs serieuze negatieve maatschappelijke gevolgen waar gebruikers niet altijd bij stil staan. Gevolgen waar weinig 'party' aan is. Het is belangrijk dat iedereen - vooral de gebruikers- zich daar goed bewust van wordt", zegt Karremans.

Vrijdag en zaterdag zijn medewerkers van Youz aanwezig op het Stadhuisplein, om in gesprek te gaan over het drugsgebruik.